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Макрогузова и Холомина выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Анапе
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Макрогузова и Холомина выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Анапе 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в финале турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «одна звезда» в центре «Волей Град» под Анапой Краснодарского края уверенно победили соотечественниц Дарью Мастикову и Анастасию Петрунину.
В матче за бронзу Евгения Уколова и Екатерина Бирлова переиграли россиянок Ксению Дабижу и Юлию Абалакину. Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «одна звезда». «Волей Град», Россия Женщины. Финал Н. Макрогузова/С. Холомина (Россия) — Д. Мастикова/А. Петрунина (Россия) — 2:0 (21:13, 21:15).
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