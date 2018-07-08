Макрогузова и Холомина выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Анапе 

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в финале турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «одна звезда» в центре «Волей Град» под Анапой Краснодарского края уверенно победили соотечественниц Дарью Мастикову и Анастасию Петрунину.
В матче за бронзу Евгения Уколова и Екатерина Бирлова переиграли россиянок Ксению Дабижу и Юлию Абалакину. Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «одна звезда». «Волей Град», Россия Женщины. Финал Н. Макрогузова/С. Холомина (Россия) — Д. Мастикова/А. Петрунина (Россия) — 2:0 (21:13, 21:15).