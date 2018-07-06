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Уколова и Бирлова одержали вторую победу на этапе Мирового тура в «Волей Граде»
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Уколова и Бирлова одержали вторую победу на этапе Мирового тура в «Волей Граде» 

Чемпионат.com 2 часа назад
В «Волей Граде» под Анапой продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». Евгения Уколова и Екатерина Бирлова одержали вторую победу, обыграв своих соотечественниц Анастасию Барсук и Екатерину Сырцеву со счётом 2:1 (12:21, 21:14, 15:13).
Анастасия Фролова и Александра Ганенко победили Бахтыгуль Самаликову и Анастасию Уколову из Казахстана со счётом 2:0 (21:11, 21:9).
Дарья Мастикова и Анастасия Петрунина оказались сильнее кубинок Майлен Делиз Тамайо и Лейлы Консуэло Мартинес Ортеги со счётом 2:1 (10:21, 21:19, 19:17).
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