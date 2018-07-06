Уколова и Бирлова одержали вторую победу на этапе Мирового тура в «Волей Граде»

Дарья Мастикова и Анастасия Петрунина оказались сильнее кубинок Майлен Делиз Тамайо и Лейлы Консуэло Мартинес Ортеги со счётом 2:1 (10:21, 21:19, 19:17).

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