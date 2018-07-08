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Уколова и Бирлова стали третьими на турнире Мирового тура в Краснодарском крае
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Уколова и Бирлова стали третьими на турнире Мирового тура в Краснодарском крае 

Чемпионат.com 38 минут назад
Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова заняли третье место на турнире Мирового тура по пляжному волейболу категории «одна звезда» в центре «Волей Град» под Анапой Краснодарского края. В матче за бронзу Евгения и Екатерина переиграли соотечественниц Ксению Дабижу и Юлию Абалакину со счётом 2:0.
В финале сыграют ещё два дуэта из России — Дарья Мастикова/Анастасия Петрунина и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина.
Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «одна звезда». «Волей Град», Россия Женщины. Матч за 3-е место К. Дабижа/Ю. Абалакина (Россия) — Е. Уколова/Е. Бирлова (Россия) — 0:2 (21:19, 21:17).
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