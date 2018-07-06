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«Белый баскетбол» в пятый год подряд стартует в Красном Сулине
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«Белый баскетбол» в пятый год подряд стартует в Красном Сулине 

Деловое сообщество 3 часа назад
8 июля на площадке «Газпром» в Красном Сулине состоится открытие пятого юбилейного турнира «Белый Баскетбол». Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами игры 3х3 ФИБА», включающие изменения внесенные организаторами соревнований. «За победу сразятся мужские команды по 3 человека в каждой. Возраст участников 14 лет и старше. Игроки команд, занявших 1-3 места в каждом из туров, будут награждены ценными призами, грамотами, медалями и кубком победителя», — поделился с корреспондентом организатор турнира Антон Хандадашев. Отметим, что каждый тур «Белого баскетбола» носит характер отдельного турнира, со своей наградной атрибутикой и ценными призами. Будучи Открытым турниром, может принять всех желающих участников разного профессионального уровня. При этом организаторы убеждены, что у всех есть шанс побороться за главные призы турнира, а лидирующим командам нельзя расслабляться вплоть до пятого, завершающего тура. Турнир пройдет в 5 городах Ростовской области: 1 тур г. Красный Сулин 8 июля 2 тур г. Шахты 14 июля 3 тур г. Новочеркасск 22 июля 4 тур г. Таганрог 29 июля 5 тур ФИНАЛ г. Ростов-на-Дону 4 августа
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