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«Зенит» определился с очередным соперником по контрольному матчу
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«Зенит» определился с очередным соперником по контрольному матчу 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Так, 11 июля, «сине-бело-голубые» сыграют с швейцарским «Грассхоппером». Игра пройдёт в австрийском городе Кицбюэль, где команда Сергея Семака проводит тренировочный сбор.
Напомним, что 8 июля "Зенит" встретится с московским «Динамо».
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