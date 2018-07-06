Семёнов и Лешуков победили аргентинцев на этапе Мирового тура в Эшпиньо

Во втором туре россияне сыграют с австрийцами Клеменсом Допплером и Александром Хорстом. Этот матч также состоится сегодня, 6 июля.

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