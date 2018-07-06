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Семёнов и Лешуков победили аргентинцев на этапе Мирового тура в Эшпиньо
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Семёнов и Лешуков победили аргентинцев на этапе Мирового тура в Эшпиньо 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Эшпинью (Португалия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». На старте группового этапа россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков одержали победу над представителями Аргентины Николасом Капогроссо и Хулианом Амадо Азаадом со счётом 2:1 (16:21, 21:19, 15:13).
Во втором туре россияне сыграют с австрийцами Клеменсом Допплером и Александром Хорстом. Этот матч также состоится сегодня, 6 июля.
Россияне Артём Ярзуткин и Максим Сиволап проиграли норвежцам Андерсу Бернтсену Молю и Кристиану Сандли Сёруму со счётом 1:2 (21:19, 18:21, 16:18) и сыграют с португальцами Роберто Мауро Силвой Рейсом и Фабрисио Силвой.
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