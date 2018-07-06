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Семёнов и Лешуков проиграли австрийцам на этапе Мирового тура в Эшпинью
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Семёнов и Лешуков проиграли австрийцам на этапе Мирового тура в Эшпинью 

Чемпионат.com 57 минут назад
В Эшпинью (Португалия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Во втором матче группового этапа россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков в трёх партиях потерпели поражение от представителей Австрии Клеменса Допплера и Александра Хорста со счётом 1:2 (21:23, 21:15, 8:15). Для Семёнова и Лешукова это первое поражение на турнире.
Позднее 6 июля во втором круге группового турнира сыграют россияне Артём Ярзуткин и Максим Сиволап, которые встретятся с португальцами Роберто Мауро Силвой Рейсом и Фабрисио Силвой.
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