11 российских пар вышли в плей-офф этапа Мирового тура в «Волей Граде»

По итогам группового раунда этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда» в «Волей Граде» под Анапой Краснодарского края в плей-офф вышли 11 российских пар — четыре мужские и семь женских.

В мужских соревнованиях хозяевам уже гарантировано как минимум одно место в полуфинале. Дело в том, что Руслан Быканов и Максим Худяков вышли сразу в четвертьфинал, где сыграют с победителем российского дерби 1/8 финала Иван Головин /Тарас Мыськив — Данила Иванов/Павел Шустров. Также в 18 финала вышли Сергей Горбенко и Александр Лихолетов.

Победители всех четырех групп начнут плей-офф с 1/4 финала, команды со вторых и третьих мест — с усеченной стадии 1/8 финала («Last 12»).