Ещё
11 российских пар вышли в плей-офф этапа Мирового тура в «Волей Граде»
Далее:
Читайте также:
Ещё

11 российских пар вышли в плей-офф этапа Мирового тура в «Волей Граде» 

Чемпионат.com 1 час назад
По итогам группового раунда этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда» в «Волей Граде» под Анапой Краснодарского края в плей-офф вышли 11 российских пар — четыре мужские и семь женских.
В мужских соревнованиях хозяевам уже гарантировано как минимум одно место в полуфинале. Дело в том, что Руслан Быканов и Максим Худяков вышли сразу в четвертьфинал, где сыграют с победителем российского дерби 1/8 финала Иван Головин/Тарас Мыськив — Данила Иванов/Павел Шустров. Также в 18 финала вышли Сергей Горбенко и Александр Лихолетов.
В женском турнире Надежда Макрогузова/Светлана Холомина, Юлия Абалакина/Ксения Дабижа, Екатерина Бирлова/Евгения Уколова и Дарья Мастикова/Анастасия Петрунина вышли напрямую в четвертьфинал, где будут ждать своих соперниц. Среди участниц 1/8 финала Анастасия Барсук/Екатерина Сырцева, Александра Ганенко/Анастасия Фролова, Елизавета Зайончковская/Дарья Рудых.
Победители всех четырех групп начнут плей-офф с 1/4 финала, команды со вторых и третьих мест — с усеченной стадии 1/8 финала («Last 12»).
Чемпионат.com: последние новости
Бразильцы победили Сербию и вышли в полуфинал Лиги наций Крючкова: «Енисей» рисковал, пригласив меня. В Сибири очень смелые люди Уколова и Бирлова с победы стартовали на этапе Мирового тура в «Волей Граде»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Угодили иностранцам, а нам денег на еду не хватает»794
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»660
Хорватские СМИ унизили сборную РФ28
Выход России в полуфинал ЧМ увековечат монетой107
Сборная Франции обыграла уругвайцев на ЧМ2
Видео
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:57
Названо условие победы России над Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
20:11
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Футбол Статьи
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:51
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
MMA
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение