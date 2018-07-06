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Сергей Кирьяков: Болельщикам «Динамо» неприятен уход Ташаева в «Спартак»
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Сергей Кирьяков: Болельщикам «Динамо» неприятен уход Ташаева в «Спартак» 

Советский спорт 39 минут назад
Ташаев официально стал игроком «Спартака»
«Переход Ташаева в «Спартак» это потеря в первую очередь для «Динамо», так как Ташаев сыграл существенную роль в концовке, когда «Динамо» боролось за то, чтобы остаться в прошлом сезоне в РФПЛ. Благодаря Ташаеву и его голам «Динамо» обезопасило себя от вылета в ФНЛ. Для «Спартака» преждевременно говорить о том, что это сильное приобретение. Ташаев любит играть как раз на той позиции, где у «Спартака» есть Промес. Голландец на протяжении долгого времени застолбил за собой место в стартовом составе, поэтому я думаю, что Александру будет достаточно сложно с ним бороться в первое время.
Плевок в сторону болельщиков «Динамо» этим переходом Ташаева? Много чего постиралось, я имею в виду в плане патриотизма клуба, цвета, флаги и так далее. Я думаю, что сейчас немного другое время уже. Мы видим как тренеры, которые как игроки играли в одном клубе, а работают в другом, и наоборот. У каждого свои задачи. Да, я понимаю мнение болельщиков «Динамо» — им неприятно, он был ведущим игроком команды. Будет достаточно непросто найти замену, тем более, когда идут разговоры, что возможности у клуба достаточно ограничены. Это действительно потеря, много сейчас будет обсуждаться, а после старта чемпионата это все уйдет на второй план и про Ташаева уже не будут столько говорить», — приводит слова Ташаева Sport24.
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