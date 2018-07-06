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БАТЭ на 95-й минуте вырывал победу в матче с «Торпедо-БелаАЗ»
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БАТЭ на 95-й минуте вырывал победу в матче с «Торпедо-БелаАЗ» 

Советский спорт 1 час назад
Счет в матче на 16 минуте открыл форвард гостевой команды Владислав Климович. На 58-й минуте нападающий борисовского клуба Максим Скавыш восстановил равенство в игре, его одноклубник Захар Волков принес победу своей команде, забив на 95-й минуте противостояния.
БАТЭ с 38-ю очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Бельгии, а «Торпедо» расположился на шестой строчке, имея в активе 24 очка.
В следующем туре подопечные Алексея Баги 14 июля на выезде сыграют с «Смолевичи-СТИ», а клуб из города Жодино днем ранее примет минское «Динамо».
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