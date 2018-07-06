Ярзуткин и Сиволап потерпели второе поражение в группе на этапе МТ в Эшпинью 

В Эшпинью (Португалия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». На втором матче группового этапа россияне Артём Ярзуткин и Максим Сиволап в двух партиях проиграли португальцам Роберто Мауро Силве Рейсу и Фабрисио Силве со счётом 0:2 (20:22, 26:28). Для Ярзуткина и Сиволапа это второе поражение в группе, ранее они уступили норвежцам Андерсу Бернтсену Молю и Кристиану Сандли Сёруму со счётом 1:2 (21:19, 18:21, 16:18).
Ещё одни российские участники, Константин Семёнов и Илья Лешуков, имеют в активе одну победу, в пассиве — одно поражение на групповом этапе.