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Вида: футбол — вне политики, я с уважением отношусь к русскому народу
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Вида: футбол — вне политики, я с уважением отношусь к русскому народу 

Чемпионат.com 23 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал видеоролик, адресованный украинцам и болельщикам киевского «Динамо», после победы над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018.
«Я с уважением отношусь к русскому народу. Это была просто шутка для моих друзей из Украины. Футбол — вне политики. Я не имел в виду ничего плохого», — передаёт слова Виды корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Чемпионат мира—2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Финальный матч состоится 15 июля в Москве.
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