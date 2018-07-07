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Премьер-лига опубликовала календарь на сезон-2018/19
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Премьер-лига опубликовала календарь на сезон-2018/19 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Российская премьер-лига на официальном сайте опубликовала расписание матчей чемпионата России сезона-2018/19. Первый тур начнется 29 июля, 30-й — 26 мая 2019 года.
Резервный день для матчей чемпионата России — 22 мая 2019 ггода. 30 мая, 2 июня — стыковые матчи РФПЛ — ФНЛ. Как отмечается, переносы матчей возможны в соответствии с регламентом чемпионата России–2018/19.
Календарь премьер-лиги-2018/19:
1 тур  28 июля (суббота)
"Урал" — «Анжи» (начало — 16.30 по московскому времени)
"Спартак" — «Оренбург» (19.00)
"Ростов" — «Ахмат» (21.30)
29 июля (воскресенье)
"Енисей" — "Зенит" (14.00)
"Арсенал" — «Динамо» (16.30)
"Рубин" — «Краснодар» (19.00)
30 июля (понедельник)
"Уфа" — «Локомотив» (18.00)
31 июля (вторник)
"Крылья Советов" — ЦСКА (19.00)
Подробнее с календарем можно ознакомиться по ссылке.
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