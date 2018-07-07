Первый матч нового сезона РФПЛ состоится 28 июля

Российская Премьер-лига официально сообщила информацию о первых шести турах нового сезона.

Сезон откроют «Урал» и «Анжи» матчем 28 июля, который начнется в 16:30 мск.

24, 25 июля (вторник, среда)

Первые матчи Q2 Лиги чемпионов

26 июля (четверг)

Первые матчи Q2 Лиги Европы

27 июля (пятница)

Суперкубок России

1 тур 28 июля (суббота)

«Урал» — «Анжи» (начало — 16.30 по московскому времени)

«Уфа» — «Локомотив» 18.00 31 июля (вторник)

«Крылья Советов» — ЦСКА 19.00 31 июля, 1 августа (вторник, среда)

Ответные матчи Q2 Лиги чемпионов

2 августа (четверг)

Ответные матчи Q2 Лиги Европы

Полная версия календаря доступна по этой ссылке.