Первый матч нового сезона РФПЛ состоится 28 июля 

Российская Премьер-лига официально сообщила информацию о первых шести турах нового сезона.
Сезон откроют «Урал» и «Анжи» матчем 28 июля, который начнется в 16:30 мск.
24, 25 июля (вторник, среда)
Первые матчи Q2 Лиги чемпионов
26 июля (четверг)
Первые матчи Q2 Лиги Европы
27 июля (пятница)
Суперкубок России
1 тур 28 июля (суббота)
«Урал» — «Анжи» (начало — 16.30 по московскому времени)
«Спартак» — «Оренбург» 19.00 «Ростов» — «Ахмат» 21.30 29 июля (воскресенье)
«Енисей» — «Зенит» 14.00 «Арсенал» — «Динамо» 16.30 «Рубин» — «Краснодар» 19.00 30 июля (понедельник)
«Уфа» — «Локомотив» 18.00 31 июля (вторник)
«Крылья Советов» — ЦСКА 19.00 31 июля, 1 августа (вторник, среда)
Ответные матчи Q2 Лиги чемпионов
2 августа (четверг)
Ответные матчи Q2 Лиги Европы
Полная версия календаря доступна по этой ссылке.