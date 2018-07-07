РФПЛ опубликовала календарь на сезон-2018/19

ТАСС , 7 июля. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) на официальном сайте опубликовала календарь предстоящего сезона.

Стало известно точное расписание матчей с первого тура по шестой. Матчи первого тура пройдут с 28 по 31 июля. Московский "Спартак" 28 июля в 19:00 мск примет «Оренбург», санкт-петербургский "Зенит" на следующий день в гостях встретится с красноярским «Енисеем», «Локомотив» 30 июля на выезде встретится с «Уфой», ЦСКА 31 июля также на выезде проведет встречу с самарскими «Крыльями Советов». «Локомотив» и ЦСКА 27 июля проведут матч за Суперкубок России.

Первое московское дерби нового сезона РФПЛ состоится во втором туре — 4 августа в 19:00 мск встретятся «Локомотив» и «Спартак». Матчи между ЦСКА и «Спартаком» запланированы на восьмой (предварительная дата — 23 сентября) и 22-й (предварительная дата — 7 апреля) туры. 30-й тур пройдет 26 мая, финал Кубка России — 15 мая. Также отмечается, что календарь игр 7-17 туров будет скорректирован после определения российских участников Лиги чемпионов и Лиги Европы.

30 мая и 2 июня состоятся стыковые матчи между командами РФПЛ, которые займут по итогам сезона 13-е и 14-е места, и клубами Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которые займут третье и четвертое места по итогам сезона.