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Хорватскому футболисту грозит дисквалификация за выкрик «Слава Украине!»
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Хорватскому футболисту грозит дисквалификация за выкрик «Слава Украине!» 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Как пишет «Советский спорт», Международная федерация футбола может вынести наказание в соответствии с дисциплинарным кодексом, который предусматривает денежный штраф и дисквалификацию игрока на два матча.
В интернете появилась видеозапись, на которой Вида после победы над нашей сборной в ¼ ЧМ-2018 выкрикивает лозунг «Слава Украине!» При этом находившийся рядом бывший игрок сборной Огнен Вукоевич подчеркнул: «Это победа за „Динамо“ и за Украину».
После публикации Домагой Вида сказал, что в его словах не было политики, речь идёт о шутке. «Я люблю русских, люблю украинцев», — заверил защитник сборной Хорватии.
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