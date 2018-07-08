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Вида и Вукоевич: слава Украине! Эта победа для киевского «Динамо» и Украины
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Вида и Вукоевич: слава Украине! Эта победа для киевского «Динамо» и Украины 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок национальной команды Огнен Вукоевич после победы над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 записали видеоролик, адресованный украинцам и болельщикам киевского «Динамо», за которое они когда-то вместе выступали. «Слава Украине!»— выкрикнул Вида. «Эта победа для „Динамо“ и Украины», — сказал Вукоевич. «Давай-давай!» — добавил Вида.
«Хорватия, вперёд!»— завершил совместное обращение Вукоевич.
Видео можно посмотреть на странице украинского журналиста Андрея Шахова в «Фейсбуке».
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