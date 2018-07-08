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Экс-полузащитник «Динамо» Катрич стал игроком «Краснодара» (фото)
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Экс-полузащитник «Динамо» Катрич стал игроком «Краснодара» (фото) 

Советский спорт 2 часа назад
Катрич перешел в «Краснодар» на павах свободного агента. Ранее 24-летний полузащитник выступал в московском «Динамо».
В прошлом сезоне Катрич практически не играл, так как он и «Динамо» разрешали споры по невыплате премиальных.
В сезоне-2016/17 Катрич признавался лучшим полузащитником ФНЛ. С 2015 по 2018 год полузащитник в 49 матчах за «Динамо» забил два гола и сделал 15 результативных передач.
24-летний полузащитник Анатолий Катрич стал игроком «Краснодара». Срок трудового соглашения — 1 год. Подробнее о футболисте и его переходе читаем тут 👉 https://t.co/R9dMPyhOD3 pic.twitter.com/ZLnK5FTotj
— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 8 июля 2018 г.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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