Экс-полузащитник «Динамо» Катрич стал игроком «Краснодара» (фото)

Катрич перешел в «Краснодар» на павах свободного агента. Ранее 24-летний полузащитник выступал в московском «Динамо».

В прошлом сезоне Катрич практически не играл, так как он и «Динамо» разрешали споры по невыплате премиальных.

В сезоне-2016/17 Катрич признавался лучшим полузащитником ФНЛ. С 2015 по 2018 год полузащитник в 49 матчах за «Динамо» забил два гола и сделал 15 результативных передач.

24-летний полузащитник Анатолий Катрич стал игроком «Краснодара». Срок трудового соглашения — 1 год. Подробнее о футболисте и его переходе читаем тут 👉 https://t.co/R9dMPyhOD3 pic.twitter.com/ZLnK5FTotj

— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 8 июля 2018 г.