Эксперты: товарищеский матч «Динамо» — «Арминия» получится результативным

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча «Динамо» — «Арминия» (Германия). Начало встречи 15 июля запланировано на 14:00 по московскому времени.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Динамо» за 2.40. Шансы «Арминии» на победу оценены коэффициентом 2.50. Поставить на ничью можно за 3.40.

Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.60, а на ТМ 2,5 гола — за 2.40.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.40. Победа «Динамо» всухую оценивается в 4.70.

Победа «Динамо» по итогам первого тайма и всей встречи идёт за 4.40.