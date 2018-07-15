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Эксперты: товарищеский матч «Динамо» — «Арминия» получится результативным
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Эксперты: товарищеский матч «Динамо» — «Арминия» получится результативным 

Чемпионат.com 2 часа назад
Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча «Динамо» — «Арминия» (Германия). Начало встречи 15 июля запланировано на 14:00 по московскому времени.
Букмекеры предлагают поставить на победу «Динамо» за 2.40. Шансы «Арминии» на победу оценены коэффициентом 2.50. Поставить на ничью можно за 3.40.
Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.60, а на ТМ 2,5 гола — за 2.40.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.40. Победа «Динамо» всухую оценивается в 4.70.
Победа «Динамо» по итогам первого тайма и всей встречи идёт за 4.40.
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