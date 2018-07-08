Головин и Мыськив проиграли в полуфинала турнира Мирового тура в Анапе

Россияне Иван Головин и Тарас Мыськив в полуфинале турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «одна звезда» в центре «Волей Град» под Анапой Краснодарского края уступили китайцам Ли Чжуосиню и Чжоу Чаовею. За третье место российский дуэт поспорит с другими представителями Поднебесной — Гао Пеном и Ли Яном. В финале зрителей ждёт китайское противостояние, в котором соперниками обидчиков россиян станут Ха Ликецзян и Ву Цзиасинь. Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «одна звезда». «Волей Град», Россия Мужчины. Полуфинал И. Головин/Т. Мыськив (Россия) — Л. Чжуосинь/Ч. Чаовей (Китай) — 1:2 (21:15, 18:21, 13:15).