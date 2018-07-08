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Головин и Мыськив проиграли в полуфинала турнира Мирового тура в Анапе
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Головин и Мыськив проиграли в полуфинала турнира Мирового тура в Анапе 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россияне Иван Головин и Тарас Мыськив в полуфинале турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «одна звезда» в центре «Волей Град» под Анапой Краснодарского края уступили китайцам Ли Чжуосиню и Чжоу Чаовею. За третье место российский дуэт поспорит с другими представителями Поднебесной — Гао Пеном и Ли Яном.
В финале зрителей ждёт китайское противостояние, в котором соперниками обидчиков россиян станут Ха Ликецзян и Ву Цзиасинь.
Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «одна звезда». «Волей Град», Россия Мужчины. Полуфинал
И. Головин/Т. Мыськив (Россия) — Л. Чжуосинь/Ч. Чаовей (Китай) — 1:2 (21:15, 18:21, 13:15).
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