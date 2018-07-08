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«Рубин» опубликовал календарь стартовых туров сезона 2018/19
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«Рубин» опубликовал календарь стартовых туров сезона 2018/19 

Казанский репортер 5 часов назад
Фото: Казанский репортер
Первый матч в новом сезоне «Рубин» сыграет против «Краснодара». Игра состоится на казанском стадионе 29 июля. Затем 3 августа казанцы выйдут на поле вместе с «Динамо» — это выездная игра. Третий тур снова играем дома — в Казань 12 августа едет «Зенит». Четвертый матч нового сезона «Рубин» играет с «Ахматом» в Грозном — встреча состоится 18 августа. Затем 25 августа в Казани ждут ЦСКА. А шестой матч «Рубин» проведет 31 августа с «Ростовом» — на выезде. Таким образом, известны точные даты первых шести туров российской Премьер-лиги. Полный календарь доступен на сайте «Рубина». Список игровых дней с 7 по 17 тур будет скорректирован после определения участников группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2018/2019 и группового этапа Лиги Европы UEFA 2018/2019. Календарь игровых дней с 18 по 30 тур будет скорректирован позднее.
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