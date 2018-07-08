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Лука Джорджевич: В матче с «Динамо» выложился на все сто процентов
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Лука Джорджевич: В матче с «Динамо» выложился на все сто процентов 

Советский спорт 1 час назад
Фото: fc-zenit.ru
— Когда забиваешь, всегда приятно, тем более сегодня была серьезная игра против серьезного соперника, — приводит слова Джорджевича официальный сайт «Зенита». — Я думаю, что команда сыграла очень хорошо, будем продолжать в том же духе.
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— Как чувствуете себя физически? — Я играл полчаса, поэтому никаких проблем нет, выложился на все сто процентов. Остальные ребята, я думаю, тоже выглядели хорошо — все в порядке.
— В случаях с обоими забитыми мячами была очень непростая ситуация, но вы умудрились найти ворота и пробить Шунина. Как вам это удалось? — Просто я пробил так, как задумал. Во втором голе мне способствовала удача, конечно, она сегодня была на стороне «Зенита».
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