Лука Джорджевич: В матче с «Динамо» выложился на все сто процентов

— Когда забиваешь, всегда приятно, тем более сегодня была серьезная игра против серьезного соперника, — приводит слова Джорджевича официальный сайт «Зенита» . — Я думаю, что команда сыграла очень хорошо, будем продолжать в том же духе.

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— Как чувствуете себя физически? — Я играл полчаса, поэтому никаких проблем нет, выложился на все сто процентов. Остальные ребята, я думаю, тоже выглядели хорошо — все в порядке.

— В случаях с обоими забитыми мячами была очень непростая ситуация, но вы умудрились найти ворота и пробить Шунина. Как вам это удалось? — Просто я пробил так, как задумал. Во втором голе мне способствовала удача, конечно, она сегодня была на стороне «Зенита».