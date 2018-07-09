Власов: спасибо каждому, кто вместе с нами прожил каждую секунду нашей жизни

Волейболист сборной России Илья Власов поделился эмоциями от победы команды в первой в истории Лиге наций.

«Мы чемпионы Лиги наций! Россия и только Россия! Спасибо каждому, кто вместе с нами прожил каждую секунду нашей жизни. Спасибо, огромная команда, мы лучшие!» — написал на своей странице в сети «Инстаграм» Власов.

Фото доступно в «инстаграме» Ильи Власова.

Мужская сборная России по волейболу в финальном матче выиграла у хозяев площадки, французов, со счётом 3:0. В финальном матче Власов не играл, но выходил на площадку в каждом из 15 матчей предварительного этапа соревнований.