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Дмитрий Хохлов: 0:5 — это безобразие полнейшее, будем анализировать ошибки
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Дмитрий Хохлов: 0:5 — это безобразие полнейшее, будем анализировать ошибки 

Советский спорт 2 часа назад
«Зенит» является принципиальным соперником, поэтому нет разницы контрольная это игра или официальная, на сборах мы с ними играем или в чемпионате, — приводит слова Хохлова официальный сайт «Динамо». — 0:5 — это безобразие полнейшее.
Не надо делить игру на две половины. Игроки, которые выходят на футбольное поле должны выполнять установку. И если что-то не получается, то никакой авантюры и отсебятины не должно быть. Во втором тайме каждый играл в то, во что он хотел.
Будем анализировать ошибки. Мы только два раза сыграли в три центральных защитника и эту игру сознательно тоже. Будем просматривать, разбирать ошибки и двигаться дальше.
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