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Красноярский ФК «Енисей» сыграет первый матч на домашнем стадионе уже в сентябре
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Красноярский ФК «Енисей» сыграет первый матч на домашнем стадионе уже в сентябре 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В рамках шестого тура РФПЛ красноярский ФК «Енисей» сыграет с тульским «Арсеналом» на домашнем поле. Первый матч на Центральном стадионе города после реконструкции пройдет 2 сентября. Об этом сообщила «Телекомпания ТВК».
До этого три домашних матча «Енисей» сыграет на резервных полях. Предположительно, это может быть Тюмень, Томск или Новосибирск.
Ранее сообщалось, что новый стадион будет готов принять спортсменов уже в конце августа. К 28 августа все основные работы, необходимые для проведения футбольного матча будут завершены с опережением графика.
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