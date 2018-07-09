Фанаты киевского «Динамо» поблагодарили Виду после матча Россия — Хорватия

Болельщики киевского «Динамо» положительно отреагировали на поведение бывшего защитника команды Домагоя Виды, который выкрикнул на камеру лозунг «Слава Украине» после победы сборной Хорватии над Россией в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018.

Как сообщает Troublemakers & Ultras Action в своём «фейсбуке», фанаты киевлян во время товарищеского матча «Динамо» с швейцарским «Люцерном» вывесили на своей трибуне баннер с надписью «Спасибо, Домагой!» на хорватском языке.

Напомним, ФИФА ранее рассмотрела поведение Виды и приняла решение не наказывать футболиста, ограничившись официальным предупреждением.