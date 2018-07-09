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Фанаты киевского «Динамо» поблагодарили Виду после матча Россия — Хорватия
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Фанаты киевского «Динамо» поблагодарили Виду после матча Россия — Хорватия 

Чемпионат.com 2 часа назад
Болельщики киевского «Динамо» положительно отреагировали на поведение бывшего защитника команды Домагоя Виды, который выкрикнул на камеру лозунг «Слава Украине» после победы сборной Хорватии над Россией в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018.
Как сообщает Troublemakers & Ultras Action в своём «фейсбуке», фанаты киевлян во время товарищеского матча «Динамо» с швейцарским «Люцерном» вывесили на своей трибуне баннер с надписью «Спасибо, Домагой!» на хорватском языке.
Напомним, ФИФА ранее рассмотрела поведение Виды и приняла решение не наказывать футболиста, ограничившись официальным предупреждением.
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