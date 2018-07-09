Судебные приставы взыскали с краснодарского ВК «Динамо» 21,9 млн рублей

Более 21,9 млн рублей задолженности по зарплате и налогам взыскали с краснодарского волейбольного клуба «Динамо» сотрудники регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках сводного исполнительного производства была проведена работа по аресту и реализации имущества, а также обращению взыскания на дебиторскую задолженность. При этом география проведения исполнительных действий не ограничивалась Краснодаром, запросы посылались также в Москву.

В результате на счета работников клуба в общей сложности переведено 16 млн рублей долга по заработной плате, в бюджет поступило 5, 94 млн рублей налогов и сборов.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», в январе 2017 года волейболистки «Динамо» написали письмо главе наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола о том, что не получают зарплату, оговоренную в контрактах, в полном объеме с июля 2016 года.

Осенью 2017 года директор АНО «Волейбольный клуб „Динамо“» стал фигурантом уголовного дела о невыплате заработной платы сотрудникам клуба, на тот момент сумма по задержке составила примерно 25 млн рублей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», последние финансовые отчеты АНО ВК «Динамо» датированы 2014 годом, тогда убыток клуба составил 4,5 млн рублей при выручке 9,5 млн рублей.