«Мюнхен 1860» обыграл «Уфу» в контрольном матче

Встреча, состоявшаяся12 июля, завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкой команды, которая в предстоящем сезоне сыграет в третьем дивизионе чемпионата Германии.

Следующий контрольный матч «Уфа» проведет в пятницу с чешским клубом «Пршибрам».