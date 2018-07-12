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«Мюнхен 1860» обыграл «Уфу» в контрольном матче
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«Мюнхен 1860» обыграл «Уфу» в контрольном матче 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Встреча, состоявшаяся12 июля, завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкой команды, которая в предстоящем сезоне сыграет в третьем дивизионе чемпионата Германии.
Следующий контрольный матч «Уфа» проведет в пятницу с чешским клубом «Пршибрам».
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