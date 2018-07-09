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Стал известен календарь РФПЛ сезона-2018/19
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Стал известен календарь РФПЛ сезона-2018/19 

SPORT24.ru 2 часа назад
Представлен календарь российской Премьер-Лиги сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте РФПЛ.
В первом матче нового сезона чемпионата России 28 июля встретятся «Урал» и «Анжи».
1 тур  28 июля (суббота)«Урал» — «Анжи» 16:30«Спартак» — «Оренбург» 19:00«Ростов» — «Ахмат» 21:30  29 июля (воскресенье)«Енисей» — «Зенит» 14:00«Арсенал» — «Динамо» 16:30«Рубин» — «Краснодар» 19:00  30 июля (понедельник)«Уфа» — «Локомотив» 18:00  31 июля (вторник)«Крылья Советов» — ЦСКА 19:00  2 тур  3 августа (пятница)«Динамо» — «Рубин» 19:30  4 августа (суббота)«Урал» — «Краснодар» 14:00«Зенит» — «Арсенал» 16:30«Локомотив» — «Спартак» 19:00  5 августа (воскресенье)«Крылья Советов» — «Оренбург» 16:30ЦСКА — «Ростов» 19:00«Ахмат» — «Енисей» 21:30  6 августа (понедельник)«Уфа» — «Анжи» 17:30  3 тур  10 августа (пятница)«Урал» — «Динамо» 17:30  11 августа (суббота)«Енисей» — ЦСКА 16:30«Спартак-Москва» — «Анжи» 19:00«Ростов» — «Крылья Советов» 21:30  12 августа (воскресенье)«Оренбург» — «Локомотив» 14:00«Арсенал» — «Ахмат» 16:30«Рубин» — «Зенит» 19:00  13 августа (понедельник)«Уфа» — «Краснодар» 17:30  4 тур  17 августа (пятница)«Анжи» — «Оренбург» 19:30  18 августа (суббота) ЦСКА — «Арсенал» 16:30«Краснодар» — «Спартак» 19:00«Ахмат» — «Рубин» 21:30  19 августа (воскресенье)«Крылья Советов» — «Локомотив» 16:30«Зенит» — «Урал» 19:00«Ростов» — «Енисей» 21:30  20 августа (понедельник)«Динамо» — «Уфа» 19:30  5 тур  24 августа (пятница)«Арсенал» — «Ростов» 19:30  25 августа (суббота)«Урал» — «Ахмат» 14:00«Рубин» — ЦСКА 16:30«Спартак» — «Динамо» 19:00  26 августа (воскресенье)«Оренбург» — «Краснодар» 14:00«Уфа» — «Зенит» 16:30«Локомотив» — «Анжи» 19:00  27 августа (понедельник)«Енисей» — «Крылья Советов» 17:30  6 тур  31 августа (пятница)«Ростов» — «Рубин» 19:30  1 сентября (суббота)«Крылья Советов» — «Анжи» 14:00ЦСКА — «Урал» 16:30«Краснодар» — «Локомотив» 19:00  2 сентября (воскресенье)«Енисей» — «Арсенал» 14:00«Динамо» — «Оренбург» 16:30«Зенит» — «Спартак» 19:00«Ахмат» — «Уфа» 21:30  Календарь игровых дней с 7-го по 17-й тур будет скорректирован после определения участников группового этапа еврокубков.
C полной версией календаря можно ознакомиться на.
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