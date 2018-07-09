Стал известен календарь РФПЛ сезона-2018/19 

Представлен календарь российской Премьер-Лиги сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте РФПЛ.
В первом матче нового сезона чемпионата России 28 июля встретятся «Урал» и «Анжи».
1 тур 28 июля (суббота)«Урал» — «Анжи» 16:30«Спартак» — «Оренбург» 19:00«Ростов» — «Ахмат» 21:30 29 июля (воскресенье)«Енисей» — «Зенит» 14:00«Арсенал» — «Динамо» 16:30«Рубин» — «Краснодар» 19:00 30 июля (понедельник)«Уфа» — «Локомотив» 18:00 31 июля (вторник)«Крылья Советов» — ЦСКА 19:00 2 тур 3 августа (пятница)«Динамо» — «Рубин» 19:30 4 августа (суббота)«Урал» — «Краснодар» 14:00«Зенит» — «Арсенал» 16:30«Локомотив» — «Спартак» 19:00 5 августа (воскресенье)«Крылья Советов» — «Оренбург» 16:30ЦСКА — «Ростов» 19:00«Ахмат» — «Енисей» 21:30 6 августа (понедельник)«Уфа» — «Анжи» 17:30 3 тур 10 августа (пятница)«Урал» — «Динамо» 17:30 11 августа (суббота)«Енисей» — ЦСКА 16:30«Спартак-Москва» — «Анжи» 19:00«Ростов» — «Крылья Советов» 21:30 12 августа (воскресенье)«Оренбург» — «Локомотив» 14:00«Арсенал» — «Ахмат» 16:30«Рубин» — «Зенит» 19:00 13 августа (понедельник)«Уфа» — «Краснодар» 17:30 4 тур 17 августа (пятница)«Анжи» — «Оренбург» 19:30 18 августа (суббота) ЦСКА — «Арсенал» 16:30«Краснодар» — «Спартак» 19:00«Ахмат» — «Рубин» 21:30 19 августа (воскресенье)«Крылья Советов» — «Локомотив» 16:30«Зенит» — «Урал» 19:00«Ростов» — «Енисей» 21:30 20 августа (понедельник)«Динамо» — «Уфа» 19:30 5 тур 24 августа (пятница)«Арсенал» — «Ростов» 19:30 25 августа (суббота)«Урал» — «Ахмат» 14:00«Рубин» — ЦСКА 16:30«Спартак» — «Динамо» 19:00 26 августа (воскресенье)«Оренбург» — «Краснодар» 14:00«Уфа» — «Зенит» 16:30«Локомотив» — «Анжи» 19:00 27 августа (понедельник)«Енисей» — «Крылья Советов» 17:30 6 тур 31 августа (пятница)«Ростов» — «Рубин» 19:30 1 сентября (суббота)«Крылья Советов» — «Анжи» 14:00ЦСКА — «Урал» 16:30«Краснодар» — «Локомотив» 19:00 2 сентября (воскресенье)«Енисей» — «Арсенал» 14:00«Динамо» — «Оренбург» 16:30«Зенит» — «Спартак» 19:00«Ахмат» — «Уфа» 21:30 Календарь игровых дней с 7-го по 17-й тур будет скорректирован после определения участников группового этапа еврокубков.
C полной версией календаря можно ознакомиться на.