«Рубин» начнет сезон топовыми матчами. Приедут «Зенит» и ЦСКА 

«Рубин» проведет первый матч нового сезона премьер-лиги 29 июля. Казанский клуб примет «Краснодар».
Остальные домашние матчи первых туров будут с хорошими вывесками. Приедут питерский «Зенит» и московский ЦСКА. Вот полное расписание до шестого тура:
29 июля (воскресенье), 19:00. «Рубин» — «Краснодар»;
3 августа (пятница), 19:30. «Динамо» — «Рубин»;
12 августа (воскресенье), 19:00. «Рубин» — «Зенит»;
18 августа (суббота), 21:30. «Ахмат» — «Рубин»;
25 августа (суббота), 16:30. «Рубин» — ЦСКА;
31 августа (пятница), 19:30. «Ростов» — «Рубин».
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