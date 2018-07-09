«Рубин» начнет сезон топовыми матчами. Приедут «Зенит» и ЦСКА

«Рубин» проведет первый матч нового сезона премьер-лиги 29 июля. Казанский клуб примет «Краснодар».

Остальные домашние матчи первых туров будут с хорошими вывесками. Приедут питерский «Зенит» и московский ЦСКА. Вот полное расписание до шестого тура:

29 июля (воскресенье), 19:00. «Рубин» — «Краснодар»;

3 августа (пятница), 19:30. «Динамо» — «Рубин»;

12 августа (воскресенье), 19:00. «Рубин» — «Зенит»;

18 августа (суббота), 21:30. «Ахмат» — «Рубин»;

25 августа (суббота), 16:30. «Рубин» — ЦСКА;

31 августа (пятница), 19:30. «Ростов» — «Рубин».

Читайте также:

Итоги ЧМ-2018 в Казани: сколько было туристов и откуда они приезжали

На фанфесте у Чаши произошла массовая драка