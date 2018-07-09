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Газзаев: «Вукоевич — очень хороший парень, но он поступил неправильно»
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Газзаев: «Вукоевич — очень хороший парень, но он поступил неправильно» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший главный тренер сборной России прокомментировал.
”Вукоевич играл у меня в киевском «Динамо» в 2010 году. Я не видел у него наклонностей политика. Вообще, парень очень хороший. Но то, что он заявил… Я даже представить не мог, что человек может выразить любую победу как политическую. Я считаю, что это неправильно”, — сказал Газзаев в эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале.
Вукоевич выступал за киевское «Динамо» с 2008 по 2015 год. В 2013 году футболист отдавался в аренду в московский ”Спартак”.
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