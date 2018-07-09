Газзаев: «Вукоевич — очень хороший парень, но он поступил неправильно»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал.

”Вукоевич играл у меня в киевском «Динамо» в 2010 году. Я не видел у него наклонностей политика. Вообще, парень очень хороший. Но то, что он заявил… Я даже представить не мог, что человек может выразить любую победу как политическую. Я считаю, что это неправильно”, — сказал Газзаев в эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале.