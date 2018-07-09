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В калининградскую волейбольную команду переходит кубинка Ана Клегер
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В калининградскую волейбольную команду переходит кубинка Ана Клегер 

Клопс.Ru 1 час назад
В женскую волейбольную команду Калининграда переходит кубинская спортсменка Ана Клегер. Об этом сообщается на странице команды «Локомотив» в Instagram.
"Диагональная сборной Кубы будет выступать за команду из Калининграда. Ана Клегер входит в число лучших игроков своего амплуа. Свидетельством тому — приз лучшей диагональной Лиги чемпионов — 2017/2018 и серебро турнира, выигранное в составе румынского клуба «Альба-Блаж». Впрочем, в Европе Ана играет с 2014 года, а до этого пять сезонов провела на родине, в клубе «Гавана»", — говорится в сообщении.
28-летняя спортсменка выступала за клубы Кубы, Азербайджана, Турции, Румынии. Клегер в 2015 году стала чемпионкой Азербайджана, а также признана лучшей диагональной Лиги чемпионов — 2017/2018.
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