Фанаты киевского «Динамо» благодарят Виду, скандировавшего «Слава Украине»

Фанаты киевского «Динамо» благодарят бывшего защитника команды Домагоя Виду, скандировавшего в составе сборной Хорватии вместе с членом тренерского штаба Огненом Вукоевичем фразу «Слава Украине!» после победы над Россией (2:2, пенальти — 4:3) в четвертьфинале чемпионата мира.

Во время товарищеского матча «Динамо» — «Люцерн» (1:1) фанаты киевского клуба вывесили баннер, на котором был написано: «Hvala, Domagoj», что в переводе с хорватского означает: «Спасибо, Домагой».

Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от чемпионата мира, в отношении Виды санкций применено не было.

Вида и Вукоевич извинились. И одного все же выгнали из сборной // Вукоевич выведен из состава делегации сборной Хорватии. Вида — без санкций