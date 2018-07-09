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Фанаты киевского «Динамо» благодарят Виду, скандировавшего «Слава Украине»
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Фанаты киевского «Динамо» благодарят Виду, скандировавшего «Слава Украине» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фанаты киевского «Динамо» благодарят бывшего защитника команды Домагоя Виду, скандировавшего в составе сборной Хорватии вместе с членом тренерского штаба Огненом Вукоевичем фразу «Слава Украине!» после победы над Россией (2:2, пенальти — 4:3) в четвертьфинале чемпионата мира.
Во время товарищеского матча «Динамо» — «Люцерн» (1:1) фанаты киевского клуба вывесили баннер, на котором был написано: «Hvala, Domagoj», что в переводе с хорватского означает: «Спасибо, Домагой».
Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от чемпионата мира, в отношении Виды санкций применено не было.
Вида и Вукоевич извинились. И одного все же выгнали из сборной // Вукоевич выведен из состава делегации сборной Хорватии. Вида — без санкций
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