Кураньи: «Больше всего на ЧМ-2018 впечатлила сборная России» 

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи на пресс-конференции посвященная «Суперкубку Легенд» вспомнил о времени, проведенном в «Динамо», отметив, что для него было честь надевать капитанскую повязку бело-голубых.
«Для меня было особенным переживанием быть капитаном «Динамо», быть преемником такого великого игрока, как Лев Яшин. Он был великим игроком и настоящей легендой в СССР. Трудно сказать, что дольше всех был капитаном.
Что касается языка, то я родился в Бразилии, то лучше всего говорю на португальском. Остальные языки добавлялись позже. Немного говорю и на русском», — — передает слова Кураньи корреспондент Sport24.ru Павел Гуревич.