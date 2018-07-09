Ещё
Тарас Михалик: «И у киевского „Динамо“, и у сборной Украины есть все шансы „выстрелить“!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарас Михалик: «И у киевского „Динамо“, и у сборной Украины есть все шансы „выстрелить“!» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Экс-защитник киевского «Динамо», ныне выступающий за «Локомотив» Тарас Михалик поделился ожиданиями от своей национальной команды и прокомментировал работу Андрея Шевченко на посту главного тренера команды.
— Что скажешь о сборной Украины? Лично твои ожидания от неожиданного назначения главным тренером национальной команды Андрея Шевченко оправдались в какой степени? — Андрей — молодой тренер. Как футболист он добился практически всего, чего вообще можно добиться. Но свой путь на тренерской стезе он только начал, и было бы странно сразу ожидать от сборной Украины под его руководством каких-то особо впечатляющих результатов. Но команду он сделал неплохую, я все матчи с участием нашей сборной смотрю. Да, ей пока не хватает стабильности, однако сказать, что все плохо или что не видно перспектив, я не могу. Шевченко нужно время. У нас все хотят всё и сразу. А тут ситуация, примерно, как и у нынешнего молодого «Динамо»: нужно время, чтобы пришёл результат. Считаю, что все шансы выстрелить есть как у «Динамо», так и у сборной Украины. Но, конечно, обеим командам нужны и опытные футболисты, которые могут направить подсказать, без этого никуда, на одной молодежи далеко не уедешь.
Спорт-Экспресс: последние новости
Россия победила США и возглавила таблицу Лиги наций Премьер-лига опубликовала календарь на сезон-2018/19 Илья Власов: "Спасибо огромное, сборная России. Мы лучшие"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сборной РФ ответили на обвинения в применении аммиака62
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали328
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине546
Россиян обвинили в использовании аммиака202
После матча с Россией хорваты обратились в больницу71
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение