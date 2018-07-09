Тарас Михалик: «И у киевского „Динамо“, и у сборной Украины есть все шансы „выстрелить“!»

Экс-защитник киевского «Динамо», ныне выступающий за «Локомотив» Тарас Михалик поделился ожиданиями от своей национальной команды и прокомментировал работу Андрея Шевченко на посту главного тренера команды.

— Что скажешь о сборной Украины? Лично твои ожидания от неожиданного назначения главным тренером национальной команды Андрея Шевченко оправдались в какой степени? — Андрей — молодой тренер. Как футболист он добился практически всего, чего вообще можно добиться. Но свой путь на тренерской стезе он только начал, и было бы странно сразу ожидать от сборной Украины под его руководством каких-то особо впечатляющих результатов. Но команду он сделал неплохую, я все матчи с участием нашей сборной смотрю. Да, ей пока не хватает стабильности, однако сказать, что все плохо или что не видно перспектив, я не могу. Шевченко нужно время. У нас все хотят всё и сразу. А тут ситуация, примерно, как и у нынешнего молодого «Динамо»: нужно время, чтобы пришёл результат. Считаю, что все шансы выстрелить есть как у «Динамо», так и у сборной Украины. Но, конечно, обеим командам нужны и опытные футболисты, которые могут направить подсказать, без этого никуда, на одной молодежи далеко не уедешь.