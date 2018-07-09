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Бывший защитник «Сочи» Мироманов перебрался в «Динамо Пардубице»
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Бывший защитник «Сочи» Мироманов перебрался в «Динамо Пардубице» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Российский защитник Даниил Мироманов перебрался в «Динамо Пардубице», информирует официальный сайт чешского клуба.
Предыдущий сезон 20-летний хоккеист начинал в составе «Сочи». Он провёл 15 матчей в рамках КХЛ, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
По ходу сезона Мироманов перебрался с юниорскую лигу Квебека и стал игроком команды «Монктон Уайлдкэтс». В 38 матчах регулярного сезона он набрал 32 (8+24) очка в 38 проведённых матчах. Кроме того, на счету россиянина 10 (1+9) очков в 12 играх плей-офф.
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