Бывший защитник «Сочи» Мироманов перебрался в «Динамо Пардубице»

Российский защитник Даниил Мироманов перебрался в «Динамо Пардубице», информирует официальный сайт чешского клуба.

Предыдущий сезон 20-летний хоккеист начинал в составе «Сочи». Он провёл 15 матчей в рамках КХЛ, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

По ходу сезона Мироманов перебрался с юниорскую лигу Квебека и стал игроком команды «Монктон Уайлдкэтс». В 38 матчах регулярного сезона он набрал 32 (8+24) очка в 38 проведённых матчах. Кроме того, на счету россиянина 10 (1+9) очков в 12 играх плей-офф.