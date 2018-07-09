Ещё
«Трактор» продлил контракт с Сентюриным
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Трактор» продлил контракт с Сентюриным 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
30-летний игрок выступает за челябинский клуб с 2016 года, это 16-й клуб в карьере воспитанника московского «Динамо».
В минувшем сезоне Сентюрин принял участие в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ и очков не набрал.
Советский спорт: последние новости
Сборная России обыграла Италию и досрочно вышли в «Финал шести» Лиги наций «Енисей» сыграет с «Анжи» и ЦСКА на предсезонном сборе Огуде перешел в «Енисей»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай хочет переманить Дзюбу
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине563
В сборной РФ ответили на обвинения в применении аммиака97
После матча с Россией хорваты обратились в больницу73
Под Краснодаром убили российского футболиста
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение