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«Трактор» продлил контракт с Сентюриным
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«Трактор» продлил контракт с Сентюриным
Советский спорт
1 час назад
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Фото:
Чемпионат.com
30-летний игрок выступает за челябинский клуб с 2016 года, это 16-й клуб в карьере воспитанника московского «Динамо».
В минувшем сезоне Сентюрин принял участие в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ и очков не набрал.
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