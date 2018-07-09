«Трактор» продлил контракт с Сентюриным

30-летний игрок выступает за челябинский клуб с 2016 года, это 16-й клуб в карьере воспитанника московского «Динамо».

В минувшем сезоне Сентюрин принял участие в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ и очков не набрал.