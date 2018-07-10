«Енисей» примет «Зенит» и ЦСКА в Тюмени

Красноярский «Енисей» проведет как минимум два домашних матча РФПЛ на поле тюменского стадиона «Геолог». Об этом сообщает интернет-издание, ссылаясь на пресс-службу ФК «Тюмень». Решение принято в связи с тем, что арена в Красноярске пока не готова к проведению матчей РФПЛ.