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Ижевский футбольный клуб «Зенит» откроет сезон 20 июля выездной игрой
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Ижевский футбольный клуб «Зенит» откроет сезон 20 июля выездной игрой 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Ижевский футбольный клуб «Зенит» откроет сезон чемпионата России среди клубов Профессиональной футбольной лиги в Нижнекамске. 20 июля ижевчане сразятся с командой клуба «Нефтехимик», сообщается на официальной странице команды в соцсети ВКонтакте.
На домашнее поле на стадионе «Купол» игроки «Зенита» выйдут 26 июля против футбольного клуба «Носта» из Новотроицка. Время матча будет объявлено позже.
«В кубке России на стадии 1/128 финала нам будет противостоять возрожденный клуб из Перми — «Звезда». Матч пройдет в понедельник 30 июля в пермской столице», — говорится в сообщении.
Подробный календарь игр обещают позднее, когда время и места проведения согласуют с клубами первенства.
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