Пять волейболисток продлили контракты с нижегородской «Спартой»

Как сообщает пресс-служба женского волейбольного клуба, выступающего в Высшей лиге А, продолжат свои выступления за «Спарту» блокирующая Евгения Снегирева, доигровщица Ангелина Емелина, связующая Татьяна Маркова (Красильникова), либеро Анастасия Станкевичуте и диагональная Ирина Волковинская (Тарасова).

К настоящему времени состав «Спарты» сформирован на 90%.

Ранее сообщалось, что нижегородская «Спарта» заняла пятое место в Высшей лиге А.

Напомним также, что этап женского Кубка России по волейболу пройдет в Нижнем Новгороде.

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