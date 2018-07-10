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Пять волейболисток продлили контракты с нижегородской «Спартой»
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Пять волейболисток продлили контракты с нижегородской «Спартой» 

Newsroom24 44 минуты назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба женского волейбольного клуба, выступающего в Высшей лиге А, продолжат свои выступления за «Спарту» блокирующая Евгения Снегирева, доигровщица Ангелина Емелина, связующая Татьяна Маркова (Красильникова), либеро Анастасия Станкевичуте и диагональная Ирина Волковинская (Тарасова).
К настоящему времени состав «Спарты» сформирован на 90%.
Ранее сообщалось, что нижегородская «Спарта» заняла пятое место в Высшей лиге А.
Напомним также, что этап женского Кубка России по волейболу пройдет в Нижнем Новгороде.
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