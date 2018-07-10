Вида: «Слава Украине, Белград, гори!»

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида, ранее игравший за киевское «Динамо», записал еще одно видео, в котором выкрикивает лозунги «Слава Украине» и «Белград, гори».

Ролик, вероятно, был записан после победы над командой России (2:2, 4:3 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2018.

Напомним, что в первой скандальной видеозаписи Виды и скаута Огнена Вукоевича присутствовали выкрики «Слава Украине» и «Это победа за „Динамо“ и за Украину».

За такое поведение защитник получил предупреждение от ФИФА, а Вукоевич был отстранен от делегации национальной команды.