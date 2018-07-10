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Вида: «Слава Украине, Белград, гори!»
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Вида: «Слава Украине, Белград, гори!» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида, ранее игравший за киевское «Динамо», записал еще одно видео, в котором выкрикивает лозунги «Слава Украине» и «Белград, гори».
Ролик, вероятно, был записан после победы над командой России (2:2, 4:3 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2018.
Напомним, что в первой скандальной видеозаписи Виды и скаута Огнена Вукоевича присутствовали выкрики «Слава Украине» и «Это победа за „Динамо“ и за Украину».
За такое поведение защитник получил предупреждение от ФИФА, а Вукоевич был отстранен от делегации национальной команды.
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