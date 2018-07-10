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Дабижа и Абалакина вышли в финал квалификации этапа Мирового тура в Гштааде
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Дабижа и Абалакина вышли в финал квалификации этапа Мирового тура в Гштааде 

Чемпионат.com 1 час назад
В Гштааде (Швейцария) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд». В матче первого раунда квалификации россиянки Ксения Дабижа и Юлия Абалакина в трёх партиях обыграли представительниц Таиланда Танараттху Удомчави и Варапатсорн Радаронг со счётом 2:1 (21:19, 20:22, 15:13).
За выход в основной раунд соревнований российские «пляжницы» поспорят с представительницами Германии Кем Беренс и Сандрой Иттлингер. Эта встреча также состоится сегодня, 10 июля.
Этап Мирового тура в Гштааде завершится 15 июля.
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