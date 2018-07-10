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На Белом озере прошли соревнования по волейболу
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На Белом озере прошли соревнования по волейболу 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В минувшую субботу, 7 июля, состоялись очередные соревнования по пляжному волейболу. Традиционно турнир прошел на волейбольной площадке в пляжной зоне у Белого озера.
Желающих сыграть было много, несмотря на пасмурную погоду и периодически накрапывающий дождь. Вместе с тем, фаворитов стало видно сразу. Команда «Кожуховцы» в финальной игре сразилась со сборной командой «Пляжники». Игра кожуховцев оказалась немного лучше, и они стали победителем игры.
После турнира волейболисты обратились к главному судье соревнований, тренеру ГБУ «СДЦ „Триумф“ Борису Буренко с просьбой о новой сетке, так как из-за интенсивности игр она немного провисла.
А спортсменов-любителей ждут на игры по пляжному волейболу по средам и четвергам в 11 часов.
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