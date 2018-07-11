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Игрок системы «Торонто» может перейти в рижское «Динамо»
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Игрок системы «Торонто» может перейти в рижское «Динамо» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Нападающий Мартиньш Дзиеркалс может подписать контракт с рижским «Динамо», сообщает SportaCentrs. 21-летний хоккеист системы «Торонто» не пробился в фарм-клуб канадцев и провел почти весь сезон в лиге ECHL.
Там он набрал 36 (15+21) очков в 51 матче за «Орландо», в составе «Торонто Марлис» в АХЛ он провел всего четыре встречи, в которых результативными действиями не отметился.
Дзиеркалс выступает в Северной Америке последние три года. «Торонто» выбрал его на драфте НХЛ-2015 под общим 68-м номером.
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