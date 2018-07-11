Фанаты загребского «Динамо» провели акцию протеста против решения Хорватского футбольного союза по Вукоевичу

Фанаты «Динамо» (Загреб) Bad Blue Boys протестовали против решения Хорватского футбольного союза исключить из делегации сборной страны на ЧМ-2018 Огнена Вукоевича. Фото акции было опубликовано на странице ультрас «Динамо» (Киев) в Фейсбуке.

Фанаты держали баннеры с надписями «слава Украине» и «Хорватский футбольный союз — сепаратисты».

Вукоевич после матча 1/4 финала с Россией (2:2, по пенальти — 4:3) посвятил победу киевскому «Динамо» и Украине, а Домагой Вида сказал: «слава Украине». После этого первый был исключен из делегации сборной и оштрафован, а второму вынесли предупреждение.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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