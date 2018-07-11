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Фанаты загребского «Динамо» провели акцию протеста против решения Хорватского футбольного союза по Вукоевичу
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Фанаты загребского «Динамо» провели акцию протеста против решения Хорватского футбольного союза по Вукоевичу 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фанаты «Динамо» (Загреб) Bad Blue Boys протестовали против решения Хорватского футбольного союза исключить из делегации сборной страны на ЧМ-2018 Огнена Вукоевича. Фото акции было опубликовано на странице ультрас «Динамо» (Киев) в Фейсбуке.
Фанаты держали баннеры с надписями «слава Украине» и «Хорватский футбольный союз — сепаратисты».
Вукоевич после матча 1/4 финала с Россией (2:2, по пенальти — 4:3) посвятил победу киевскому «Динамо» и Украине, а Домагой Вида сказал: «слава Украине». После этого первый был исключен из делегации сборной и оштрафован, а второму вынесли предупреждение.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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