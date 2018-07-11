Стояновский и Величко победили бразильцев на этапе Мирового тура в Гштааде

В Гштааде (Швейцария) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд». В матче первого тура группового этапа россияне Олег Стояновский Игорь Величко в двух партиях обыграли представителей Бразилии Джорджа и Тьягу со счётом 2:0 (21:17, 21:15). В матче второго тура, который также состоится 11 июля, Стояновский и Величко сыграют со швейцарцами Адрианом Хайдрихом и Мирко Герсоном. В основной сетке турнира также сыграют россияне Вячеслав Красильников Никита Лямин . Соревнования завершатся 15 июля.