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Стояновский и Величко победили бразильцев на этапе Мирового тура в Гштааде
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Стояновский и Величко победили бразильцев на этапе Мирового тура в Гштааде 

Чемпионат.com 53 минуты назад
В Гштааде (Швейцария) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд». В матче первого тура группового этапа россияне Олег Стояновский и Игорь Величко в двух партиях обыграли представителей Бразилии Джорджа и Тьягу со счётом 2:0 (21:17, 21:15).
В матче второго тура, который также состоится 11 июля, Стояновский и Величко сыграют со швейцарцами Адрианом Хайдрихом и Мирко Герсоном.
В основной сетке турнира также сыграют россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин. Соревнования завершатся 15 июля.
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