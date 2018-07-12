Стояновский и Величко проиграли швейцарцам во втором туре соревнований в Гштааде

В Гштааде (Швейцария) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд». В матче второго тура группового этапа россияне Олег Стояновский Игорь Величко потерпели поражение от представителей Швейцарии Адриана Хайдриха и Мирко Герсона со счётом 1:2 (21:17, 15:21, 18:20). В первом туре россияне обыграли бразильцев Джорджа и Тьягу со счётом 2:0 (21:17, 21:15). Стояновский и Величко вышли в плей-офф соревнований. В основной сетке турнира также выступают россияне Вячеслав Красильников Никита Лямин . Турнир завершится 15 июля.