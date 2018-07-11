Ещё
«Дженоа» объявил о переходе Каллегари, которым интересовался «Зенит»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Дженоа» объявил о переходе Каллегари, которым интересовался «Зенит» 

Советский спорт 11 июля 2018
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Лоренцо Каллегари стал игроком «Дженоа», сообщает официальный сайт клуба.
20-летний француз с итальянскими корнями в минувшем сезоне выступал за молодежную команду чемпионов Франции, за которую провел пять матчей в Юношеской лиге УЕФА.
Бывший главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери включил Каллегари в заявку на матч основы лишь один раз — 3 марта в 28-м туре лиги 1 с «Труа».
За два сезона на счету Каллегари один матч за «ПСЖ» в чемпионате — 30 ноября 2016 года он вышел на замену на четыре минуты в матче с «Анжером».
В 2015 году в составе юношеской сборной Франции полузащитник стал чемпионом Европы (U17).
Добавим, что прошлым летом сообщалось об интересе к Каллегари со стороны «Зенита».
Советский спорт: последние новости
"Зенит" сыграет контрольный матч с "Интером" Дмитрий Хохлов: 0:5 – это безобразие полнейшее, будем анализировать ошибки «Динамо» сыграло вничью с «Яблонцем» в контрольном матче
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ58
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ321
Европа хочет сорвать финал ЧМ490
Перед полуфиналом сборная Хорватии угодила в новый скандал193
Видео
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
00:39
ФИФА не понравились красивые болельщицы
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение