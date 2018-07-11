«Дженоа» объявил о переходе Каллегари, которым интересовался «Зенит»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Лоренцо Каллегари стал игроком «Дженоа», сообщает официальный сайт клуба.

20-летний француз с итальянскими корнями в минувшем сезоне выступал за молодежную команду чемпионов Франции, за которую провел пять матчей в Юношеской лиге УЕФА.

Бывший главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери включил Каллегари в заявку на матч основы лишь один раз — 3 марта в 28-м туре лиги 1 с «Труа».

За два сезона на счету Каллегари один матч за «ПСЖ» в чемпионате — 30 ноября 2016 года он вышел на замену на четыре минуты в матче с «Анжером».

В 2015 году в составе юношеской сборной Франции полузащитник стал чемпионом Европы (U17).