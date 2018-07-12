Красильников и Лямин не смогли выйти в плей-офф соревнований в Гштааде

В Гштааде (Швейцария) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд». В матче второго тура группового этапа россияне Вячеслав Красильников Никита Лямин в трёх партиях потерпели поражение от представителей Австрии Клеменса Допплера и Александра Хорста со счётом 1:2 (20:22, 21:12, 18:20). В первом туре россияне проиграли Шерифу Юнуссу и Ахмеду Тиджану из Катара со счётом 0:2 (18:21, 21:23). Красильников и Лямин не смогли пробиться в плей-офф. Этап Мирового тура в Гштааде завершится 15 июля.