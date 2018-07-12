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Макрогузова и Холомина проиграли бразильянкам на турнире в Гштааде
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Макрогузова и Холомина проиграли бразильянкам на турнире в Гштааде 

Чемпионат.com 3 часа назад
В Гштааде (Швейцария) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд». В матче второго тура группового этапа россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в трёх партиях потерпели поражение от бразильянок Агаты и Дуды со счётом 1:2 (19:21, 22:20, 10:15).
В первом туре россиянки одолели представительниц США Лорен Фендрик и Эмили Дэй со счётом 2:1 (23:25, 21:19, 15:12).
Макрогузова и Холомина вышли в плей-офф соревнований.
Этап Мирового тура в Гштааде завершится 15 июля.
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